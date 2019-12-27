''Усы Горбунова'': чьим стилем вдохновлялся актер фильма ''Сумасшедшая свадьба 2''

Новогоднее кино, независимо от того, просмотр это домашней коллекции старых DVD, просмотр ТВ-каналов или поход в кинотеатры, остается едва ли не главным развлечением в праздничные дни.

Юлия Крапивина рассказала, чем можно развлечь себя и своих близких в канун Нового года, когда в прокате стартует киноверсия легендарного бродвейского мюзикла "Кошки", анимационная лента "Шпионы под прикрытием" и вторая часть комедии ''Сумасшедшая свадьба", в которой краеугольным вопросом остается только одно: чьи усы взял для своего образа Юрий Горбунов - Игоря Николаева или Павла Зиброва?

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