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27 декабря • обновлено в 14:21
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Итоги года от Юлии Крапивиной: еще не время

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Новогодняя кутерьма в последнем прямом эфире программы "О, Крапивина!" в 2019 году.

Сегодня в программе:

- Кто захватил в плен Святослава Вакарчука и заставил фотографироваться?

- Какая общая зависимость не может разлучить Рината Ахметова и Игоря Коломойского?

- Куда в прямом эфире "UA: Суспільне" отправила Янина Соколова журналиста-расследователя Даниила Мокрика с "Бигус-инфо"?

- Куда с 1+1 разбегаются звезды шоу-бизнеса?

Не пропустите! 31 декабря в 9:00, в канун Нового года, Юлия Крапивина объявит тех, кто из ТВ-каналов вел себя не очень хорошо, из телеведущих не заслуживает звания "Украинская телезвезда" и достоин самой опасной и скандальной ТВ-награды года "Золотая крапива".

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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