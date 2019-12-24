У юмористического шоу Сергея Притулы "Вар'яти" появился серьезный конкурент

Если вам надоели шутки, которые выходят на 1+1, Новый или ICTV, то пора открыть для себя шоу "Мамахохотала", которое выходит на ТВ-канале НЛО.

Юмористическое шоу "Вар'яти", которое выходит на "Новом", имеет два серьезных недостатка: оно слишком насыщено галицким колоритом и построено на старых, шутках. И это, если не говорить об определенных "гендерных перекосах" в юморе, который присущ большинству номеров.

В то же время "Мамахохотала" выглядят более современными, а юмор имеет более универсальную природу. Но, что важно, не избалованные высокими гонорарами актеры шоу, в отличие от "Дизель-шоу", выглядят более профессиональными и раскованными, только добавляет их выступлениям симпатии.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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