Не самый умный: куда пропали с ТВ-экранов интеллектуальные шоу

Украинский зритель не заметил, как на смену интеллектуальным шоу пришли "чупакабры" - как вымышленные существа в новостях ТСН, так и вполне реальные, которые в нашей стране профессионально занимаются политикой.

И если первых никто, кроме журналистов 1+1 не видел, то вторые особо не скрываются и мигрируют с одного телеэфира в другой. Часто с охраной, но всегда - на дорогом авто.

Каким было телевидение еще 15 лет назад, вспоминаем сегодня и рассуждаем, есть ли шанс у украинского телевидения шанс вернуть немного интеллекта в студии программ и ТВ-шоу, а впоследствии и на экраны.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!