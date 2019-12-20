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20 декабря • обновлено в 15:02
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Новый год по-украински: как политики используют детей для саморекламы

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Новый год -- время, когда украинские политики, не имея явного повода, чтобы засветиться на телеэкранах, всячески стараются стать "событием" дня, не смущаясь использовать для этого детей и детские праздники.

Кто-то открывает елку, кто-то "дает порулить", но так или иначе, все прибегают к тому, что используют служебное положение. Не стало исключением и празднование для Св. Николая. И если мер Киева Виталий Кличко пошел проторенной дорожкой, выступив на центральной новогодней площади страны, то президент Украины Владимир Зеленский был более изобретателен. И, при всей наигранности ситуации со стороны главы государства, выглядел более искренне.

И теперь, возможно, его жест станет поводом для подражания чиновников на местах.

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