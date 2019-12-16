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16 декабря • обновлено в 14:04
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Борщ времен Порошенко против ''борща Зеленского'': журналисты ТСН нашли отличия

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Впервые за много лет, рассказ о традиционной украинской блюдо на ТВ-канале 1 + 1 превратилась из экономического триллера на познавательную рассказ.

Так, в течение последних двух лет, в регулярных рассказах о "борщевой корзину" Украинская всегда подчеркивалось на подорожание, дефицит и "рекорды цен", то теперь все стало иначе. И даже если что-то и стало стоить больше, то это, по словам журналистов ТСН, произошло не в результате экономической политики, а за неблагоприятных погодных условий и неурожай.

Ждем новых "исследования" и экономические "открытие" действующего правительства - от коммунальных услуг к стоимости горючего.

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