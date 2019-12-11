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11 декабря • обновлено в 14:01
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Цензура на ТРК ''Украина'': кто не угодил медищикам

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Назначение новым генпродюсером общественного канала UA: ПЕРВЫЙ Григория Тычину, бывшего главного исполнительного продюсера ТРК "Украина", напомнило об одном скандале с этим вещателем.

Так, при попытке найти материалы о Тычине на сайте телеканала, поиск выдавал "404", отсутствие информации по данному запросу. То есть, все страницы (почти все) были тщательно удалены и упоминаний о бывшем топ-менеджера ТВ-канала отсутствуют.

Похожая история происходила и в 2012 году, когда бывший журналист сайта "Телепростiр" Павел Мандрик, который специализировался на острых и резонансных интервью, был уволен из издания по соображениям цензуры, его интервью с руководством канала "Украина" были сняты с сайта, после чего журналисту дали понять, что эти материалы никогда не будут опубликованы.

По словам журналиста, интервью с исполнительным продюсером Григорием Тычиной и ведущим Андреем Данилевич были сняты по требованию самого канала.

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