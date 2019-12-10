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10 декабря • обновлено в 13:41
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Лукашенко начал готовиться к выборам: кто может составить ему конкуренцию

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Главный редактор белорусского издания "БелГазета" Кирилл Живолович считает, что массовые протесты, которые прокатились по соседней стране против объединения с Россией, выгодны президенту Александру Лукашенко.

По его словам, то, что белорусские силовики относились достаточно лояльно к протестующим, связано с двумя фактами. Первое, это то, что критика, лозунги и требования, которые провозглашали белорусы, касались не внутренней, а внешней политики. А это может быть использовано президентом Беларуси, в качестве аргумента в разговорах с Россией.

Второе, это будущие выборы главы государства, к которым Лукашенко уже начал готовиться.

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