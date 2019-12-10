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10 декабря • обновлено в 13:41
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Для путинского Instagram предложен логотип, которого ждал весь мир

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Активность в социальных сетях лидеров государств различна, как и предпочтения тех или иных площадок; кому-то нравится Facebook, кто овладел YouTube, а кто-то регулярно делает посты в Instagram.

Так, во время встречи "нормандской четверки", президент Франции Эммануэль Макрон (его SMM-менеджер) оперативно размещал встречи хозяина встречи с гостями в "сториз". Ангела Меркель анонсировала в Instagram свою поездку. И если Владимир Зеленский и ничего не написал в этой соцсети, которую в последнее время очень активно развивает, то он может похвастаться наибольшим количеством подписчиков.

И только Владимир Путин был чужим на этом IT-празднике жизни. Поэтому, Крапивина решила скрасить его интернет-одиночество и предложить официальный логотип для всех его будущих страниц.

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