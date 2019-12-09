''Красные линии'' Порошенко провалились: украинцы не захотели смотреть телемарафон

В пятницу сразу четыре украинские телеканала запустили политические ток-шоу, посвященные встрече "Нормандской четверки" и озвучили ожидания украинских политиков от результатов этой встречи.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который принял участие в телемарафоне, который проводили "Прямой", 5 канал и Эспрессо, был красноречивым, но не конкретным. Обвиняя в предательстве национальных и ревизионизме истории, он ни разу не смог назвать, кто же это, по его мнению. Оно и понятно, что не назвав фамилии таких политиков, такие обвинения не могут назвать фейком.

Общая аудитория этого ко-продакшна была крайне низкой, как в эфире, так и по просмотрам в YouTube.

Зато эфир "Свобода слова Савика Шустера" на ТРК Украина, собрал не только большую зрительскую аудиторию, но и стал более содержательным. Что, впрочем, не избавило это шоу от скандалов и непрофессионализме редакторской группы.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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