ЛГБТ это не только ''про секс'': активист считает, что Украина опережает США в вопросе признания секс-меньшинств

ЛГБТ-активист Богдан Глоба (США) считает, что Украине понадобилось гораздо меньше времени в процессе восприятия сообщества секс-меньшинств, чем это понадобилось американскому обществу. Вместе с тем, по его мнению, этот процесс является наиболее активным в постсоветском пространстве.

По его словам, американское ЛГБТ-сообщество является одной из самых влиятельных политических сил, которое выступает не только за свое право на существование, но и за права других социальных и этнических групп. Еще одним стереотипом, считает Глоба, является то, что ЛГБТ-сообщество поддерживает политиков из своих рядов. Так, в частности он отметил, что большинство сообщества не поддерживает Пита Бутиджича, который является открытым геем и занимает сейчас четвертую строчку в рейтинге кандидатов на президентских выборах от Демократической партии, из-за того, что выражает правые позиции. Однако, по его словам, поддержку от ЛГБТ получает более левые претендента - Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

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