100 способов предложить партнеру секс: советы от ООН

В рамках кампании "16 дней против гендерного насилия", которую ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проводит представительство ООН в Украине, было предложено украинцам 100 вариантов вопросов, с помощью которых можно предложить заняться сексом.

Кроме наиболее очевидного "Займемся сексом?", Предлагаются достаточно неочевидные метафоры: "Поставим иглу на твою пластинка ради хорошей музыки?", "Позавтракаем голыми?", "Поласкаем твой ноутбук моей флешкой сегодня?", "Может, тогоэтого?" и еще более 90 других вариантов.

Необходимость объяснять, что нужно обязательно спрашивать согласия партнера перед сексом, обоснована тем, что в Украине до сих пор существует стереотип, что секс - это супружеский долг, и изнасилования внутри семьи в принципе не существует, пишет theБабель.

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