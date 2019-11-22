В СТБ обиделись на правду: видео с критикой программы ''Тайны ДНК'' заблокировали в YouTube

Видео с видео-блогом "Рекаперка Крапивина", который Юлия Крапивина делает по заказу сайта "Детектор-Медиа" был заблокирован сервисом видео-хостинга YouTube по жалобе StarLight Digital (подразделение медиахолдинга StarLightMedia).

В выпуске Крапивина критикует новую программу "Тайны ДНК" на канале СТБ (входит в StarLightMedia), иллюстрируя свои слова фрагментами видео из программы. Видео "Детектора медиа" было заблокирована через день после публикации влога по требованию StarLight Digital как правообладателя контента "Тайны ДНК". Правообладатель пожаловался на якобы нарушение авторских прав во влоге "Детектора медиа".

Сейчас выпуск программы доступен на странице "Детектор Медиа" в Facebook, а сам сайт подал апелляцию на решение о блокировании и ожидает ответа от видеоплатформы.

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