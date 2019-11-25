Ни дня без скандала: Госкино попало в очередной скандал из-за избрания главы ведомства

Похоже, что по мотивам ежедневных новостей, которые приходят из Госкино, можно снимать сериал. Однако, пока неизвестно, какого жанра: уголовного, комедийного или пародийного.

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая по результатам нескольких этапов конкурсного отбора осталась единственным кандидатом на должность председателя Госкино, не набрала достаточного количества баллов.

На записи Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) слышно, что Юлия Синькевич набрала недостаточное количество баллов по одной из компетенций.

НАГС обнародовало и видео собеседования, которое Юлия Синькевич проходила перед этим решением.

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