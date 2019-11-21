Страшный сериал про украинскую действительность, который обязателен к просмотру

Украинское телевидение все же может выпускать социально ответственный, актуальный и при этом - высококачественный продукт.

Скепсис Юлии Крапивиной от сериала "Первые ласточки", который возник после просмотра промо-роликов, похоже развеялся. Даже если этот проект, и не основан на реальных событиях, то точно поднял важные проблемах современных подростков, одной из которых, безусловно, является взаимопонимание с родителями.

Так, этот сериал может, если не вернуть к просмотру телевидения тех, кому сегодня меньше 20 лет, то, как минимум, будет полезен для того, чтобы, после совместного просмотра, разным поколениям украинцев понять чувства и эмоции друг друга, а главное, на допустить трагедий в будущем.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!