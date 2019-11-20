Госкино Украины: останутся ли у новой главы проблемы старого руководства

19 ноября Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, выиграла конкурс на должность главы Госкино. Но эта победа имеет все признаки очередного киноскандала.

После того, как 19 августа, председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко обнародовал видеообращение, где объявил, что подает в отставку, Кабмин объявил конкурс на замещение должности. На старте конкурсного марафона на эту должность было 13 желающих. После тестов и экзаменов до финала, в котором оказалось 8 претендентов, дошла только Юлия Синькевич. Остальные, по неизвестным причинам, которые, к тому же и не разглашаются, на финальную презентацию своих программ не появились.

Накануне презентации своей программы, одна из претенденток на должность председателя Госкино Кристина Хлапонина оставила пост в соцсети Facebook, в котором есть такие, довольно странные строки, в которых говорилось о том, что "гонки закончились для всей "золотой" семерки претендентов", потому-что "претенденты отпали".

Что произошло, почему фактически окончательный выбор был безальтернативным, как во времена СССР, остается загадкой, которую придется разгадывать Юлии Крапивиной.

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