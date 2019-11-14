Политический целибат: как украинские политики избегают ''лишних'' обострений

Лучшим способом для политика не избежать критики со стороны СМИ, с дальнейшей гарантированной потерей части избирателей, это показать свое четкое и однозначное отношение по актуальным и острым событиям в стране.

И мастер-класс "хождения между каплями" вчера нам ярко продемонстрировали лидеры парламентских фракций "Голос" и "Европейская солидарность" - Святослав Вакарчук и Петр Порошенко. Первый - "воздержался" от голосования и демонстрации своей позиции о необходимости открытия рынка земли в Украине.

Ну а второй, не нашел ни одного слова для того, чтобы рассказать, что он думает по поводу решения суда по делу Дмитрия Марченко, звания генерал-майора которому он присвоил в последние дни своего президентства. Военный, напомним, подозревается в поставке в армию некачественных бронежелетов. А реформа армии, как мы помним, подавалась как одна из главных, успешно проведенных при президенте Порошенко.

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