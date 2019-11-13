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13 ноября • обновлено в 15:13
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Беспощадная болезнь: популярная украинская телеведущая рассказала о своем онкозаболевании

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Известная телеведущая канала "1 + 1" Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали злокачественную опухоль. Детали она рассказала в посте на своей странице в социальной сети Facebook.

Ведущая отметила, что обычно публичные люди не рассказывают об этом, и она сама тоже испытывала желание закрыться от всего мира. Но со временем поняла, что не стоит бояться.

Сегодня в Украине нет широкого распространения культуры общения с людьми, которые имеют неизлечимые болезни. Какие советы дают психологи по моральной и психологической поддержке онкобольных, Юлия Крапивина рассказала в сегодняшнем выпуске программы.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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