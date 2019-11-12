Главная Новости
12 ноября • обновлено в 12:54
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Популярный сериал прошлого ''Леся + Рома'' возродился в неожиданном формате

34
Читать материал на украинском

Супружеская пара Сергей и Алена Буян, актеры и авторы проекта # Буяни_відео сняли свой первый короткий ролик (вайн) на своей свадьбе. Сегодня у них десятки тысяч поклонников и миллионы просмотров.

Как признались молодые люди, секрет успеха их проекта прост: они снимают реальные жизненные ситуации, в которых зрители с легкостью узнают или себя, или своих близких. По словам Буянов, это семейный проект, который смотрят и дети и взрослые, и каждый находит для себя что-то смешное.

Сегодня в их планах – съемка короткометражного комедийного фильма, премьера которого запланирована на 25 декабря этого года, а производство будет осуществляться без помощи Госкино.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "О, Крапивина!" на OBOZREVATEL.

Темы
О, Крапивина! Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости