Популярный сериал прошлого ''Леся + Рома'' возродился в неожиданном формате

Супружеская пара Сергей и Алена Буян, актеры и авторы проекта # Буяни_відео сняли свой первый короткий ролик (вайн) на своей свадьбе. Сегодня у них десятки тысяч поклонников и миллионы просмотров.

Как признались молодые люди, секрет успеха их проекта прост: они снимают реальные жизненные ситуации, в которых зрители с легкостью узнают или себя, или своих близких. По словам Буянов, это семейный проект, который смотрят и дети и взрослые, и каждый находит для себя что-то смешное.

Сегодня в их планах – съемка короткометражного комедийного фильма, премьера которого запланирована на 25 декабря этого года, а производство будет осуществляться без помощи Госкино.

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