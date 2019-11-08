Компенсация за ''заминированное метро'': готовы ли транспортники возмещать ущерб?

За прошедшую неделю Киев захлестнула волна сообщений о заминировании станций столичного метрополитена.

Но, по словам начальника информационного центра киевского метрополитена Натали Макогон, количество сообщений в прошлом и текущем году значительно меньше того, сколько их было в период 2014-2017 годов.

По ее словам, финансовый ущерб от действий телефонных террористов киевская подземка не чувствует; главный ресурс, который в такие дни задействуется, это эмоции и сосредоточенность, которые особенно нужны при обеспечении безопасности пассажиров и организации эвакуации.

Как обеспечивается альтернативное движение наземного транспорта в такие дни и можно получить компенсацию с "заминировано метро" в сегодняшнем выпуске программы.

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