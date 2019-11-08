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8 ноября • обновлено в 18:51
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Предатель Украины работал на ''Новом'': популярный актер пожелал Киеву освободиться от ''фашистов''

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Популярный украинский шоумен и телеведущий, уже несколько лет находясь в Москве, написал о "фашистах", разгуливающих по Киеву.

Андрей Молочный, принимавший участие в проекте "Файна Юкрайна" на "Новом" часто создавал для телевизионных программ, такие образы, которые не только эксплуатировали стереотипные представления об украинцах, особенно востребованных на российском телевидении и не только в последние годы.

Юлия Крапивина вспомнила некоторые его номера, в которых Андрей Молочный вместе с Сергеем Притулой очень далек от норм современной европейской цивилизации. И воспользовавшись словами его персонажей, попрощалась с артистом.

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