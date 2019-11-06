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6 ноября • обновлено в 16:32
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В Европарламенте украинским депутатам посоветовали обратиться к психологу: экс-народный депутат о работе предыдущей Рады

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Анна Романова, народный депутат VIII созыва, бывший заместитель мэра Чернигова, попавшая в Верховную Раду по спискам партии "Самопомощь" и в свое время входившая в список 28-ти человек, которые не прогуляли ни одного пленарного заседания Верховной Рады, рассказала о том, как она себя чувствовала за стенами украинского парламента, принимала оскорбительные сравнения и чем занималась во время блокирования трибуны.

Она также рассказала, почему поддерживает легализацию казино и чем они отличаются от многочисленных залов с игровыми автоматами, которые, по ее словам, наносят вред рядовому украинском.

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