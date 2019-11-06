Авария на теплотрассе в центре Киева: кого уволил Кличко

Повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм произошло в центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева.

На месте аварии образовалась огромная яма, в которую попало несколько автомобилей, а улицу залило кипятком, а в социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

В поисках информации о том, какие выводы сделали в КГГА мы выяснили, что вчера городской голова Киева Виталий Кличко освободил целый ряд советников, однако, все они не имели никакого отношения к коммунальному хозяйства. В мэрии обвинения в плохом ремонте, отвергли, заявив, что работы проводились, но на другом участке.

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