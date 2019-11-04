Кризис телевидения: стоит ли доверять популярным ведущим

Кризис телевидения: стоит ли доверять популярным ведущим31 Читать материал на украинском
Кризис телевидения, охвативший не только Украину или Европу, заполняет американские телеэкраны. Об этой проблеме даже начинают снимать кино.
Новый сериал "Утреннее шоу", который выпустила компания Apple с участием голливудских звезд первой величины, поднимает, в частности, вопросы, каким должен быть современный журналист, какова степень ответственности лежит на ведущих утренних шоу.
Но для украинских зрителей и деятелей телевидения, это еще предмет для зависти, который дает ответ на вопрос "На сколько отстало украинское телевидение от лучших мировых образцов". Как говорилось в одном советском анекдоте - "Навсегда!".
Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"
Присоединяйтесь к нашей Viber-сообщества "О, Крапивина!"
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "О, Крапивина!" на OBOZREVATEL.