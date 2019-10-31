Идем в кино: премьеры 31 октября

ТЕРМИНАТОР: ФАТУМ

Если вы страстные фанаты классических и аутентичных первых двух частей "Терминатора", а второй части в этом году исполняется 35 лет, то этот фильм для вас. "Почему?", спросите вы. А все просто: режиссер Тим Миллер и продюсер, "отец" Терминатора Джеймс Кэмерон решили сделать вид, что других – третьей, четвертой и пятой частей – просто не было. И самое главное, через 35 лет в франшизы вернули Сару Конор в исполнении Линды Гамильтон.

СИРОТА БРУКЛИН

После нескольких киноразочарований, которые пришлось пережить в последнее время, к таким киноанонсам, даже с таким звездным составом, относишься с опаской. Но Эдвард Нортон, который играет не так уж и часто, всегда отличался переборчивостю. А подавляющее большинство фильмов с его участием, становилась кинособытием.

В "Сироте Бруклине" он выступил сразу в четырех ролях – как продюсер, сценарист, режиссер и актер, а к работе над фильмом он пригласил Брюса Уиллиса, Алека Болдуина и Уильяма Дефо.

ДИТЯ ПОГОДЫ

Японская полнометражная анимация, это довольно часто не только выразительная и ни с чем несравнимая стилистика и графика, которую ни с чем нельзя перепутать. Это еще и глубокая философия, которая окутана красивыми и романтичными рассказами.

Режиссером этого аниме является Макото Синкай, которого называют в нескольких обзорах "новым Миядзаки", хотя сам он не согласен с таким сравнением, заявляя, что его переоценивают. Также он сказал, что хочет создавать произведения, которые имеют другие точки соприкосновения с аудиторией, другие чем у работ Хаяо Миядзаки.

ОН И ОНА

И напоследок, о премьере, которая нас ждет в январе 2020 года, новый французский фильм "Он и она".

Два года назад в украинский прокат уже выходил фильм с таким названием. Но этот фильм Седрика Клапиша, который в оригинале называется Deux moi (Два меня) не имеет никакого отношения к тому фильма 2017 Николя Бедос с оригинальным названием - Месье и мадам Адельман.

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