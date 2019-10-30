Телетрансляции, шоу, комиксы и "мыльные оперы": как в мире изображают трагедии вселенского масштаба

Телевидение стало одним из первых медиа, которое взяло на себя ответственность рассказать обществу о том, что происходило с евреями во время Второй мировой войны.

Несмотря на существование большого количества художественных, документальных и аналитических публикаций, Холокост был центральной темой обсуждения вплоть до 1960-х годов - к моменту телевизионной трансляции суда над Адольфом Эйхманом, немецким офицером и сотрудником Гестапо, ответственным за массовое уничтожение евреев. Процесс Эйхмана стал определенным водоразделом для публики, впервые при помощи телевизионного эфира получившей возможность прикоснуться к темному пятну собственной истории.

В 1978 году на обложке американского журнала TV Guide в качестве рекламы мини-сериала "Холокост" (1978, режиссер Марвин Дж. Чомски) появилась военная иллюстрация Лео Хааса, художника, который прошел через Терезиенштадт и Освенцим.

Этот сериал можно охарактеризовать как докудрама, Псевдодокументальное кино, использующее все возможные штампы мыльных опер в контексте рассказа об уничтожении евреев. Но, несмотря на сомнительный выбор формы и повествовательной стратегии, сериал стал открытием, адаптировав "неописуемую" тему под массовую аудиторию.

В 1980 году появился "Маус" Арта Шпигельмана - первый печатный комикс о Шоа, катастрофе европейского еврейства. Он был опубликован в андеграундном журнале Pantheon Books.

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