Сколько Украина потеряла своих защитников во время обстрелов, которых, по мнению ОБСЕ, не было

За время, когда в ОБСЕ заявляют о том, что они еще 18 октября зафиксировали прекращение огня, Украина потеряла на фронте минимум четырех воинов.

22 октября в районе. Красногоровка от пули снайпера погиб Виталий Носкевич, сержант 28 Отдельной механизированной бригады.

23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой вблизи поселка Новолуганское на Светлодарской дуге погиб Дмитрий Антыков главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона 4-й Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины. Он стал 4265 украинским воином, который погиб на фронте российско-украинской войны.

Мы решили напомнить представителям уважаемой европейской организации о тех обстрелы и тех погибших и раненых украинском, которые ценой собственной жизни и здоровья почувствовали это "прекращение" за последнюю неделю.

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