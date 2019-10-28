Коллективная травля: кто зарабатывает на уничтожении хора им. Веревки

Осуждение без доказательств виновности, коллективная травля как явление на рабочих местах были исследованы в Швеции еще в начале 1980-х. Такое поведение было названо "моббингом" и характеризовалось как "психологический террор", который включает "систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или нескольких людей, направленное против другого человека, в основном друга".

Современная российская практика демонстрирует нам институциональный моббинг, под которым понимается нравственное преследование работников с использованием таких институтов, как аттестация персонала, квалификационные экзамены, рассмотрение служебных споров.

Обычно способ мышления, при котором человек делает утверждение, не ссылаясь на серьезную аргументацию, и активно эксплуатируется для организации моббинга, ученые назвали мотивированным соображениям, когда человек считает, что действует объективно, поддерживая вопиющую несправедливость.

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