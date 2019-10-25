Янина Соколова упрекнула хор Веревки в государственном финансировании

Скандальное выступление "Студии "Квартал 95" с национальным академическим хором им. Г. Веревки продолжает будоражить украинское общество: вместо демонстрации выступления хора с актером" Студии "Юрием Ткачем, украинцам подсунули обращение хора к россиянам 5-летней давности.

Кому это стало нужно и для чего, ведь, кто не писал такие обращения к россиянам в феврале-марта 2014?

На странице в YouTube "Украинцы россиянам" есть обращение Юрия Макарова, доктора Евгения Комаровского, Олега Ляшко, Егора Соболева, Василисы Фроловой, Степана Гавриша, Мирослава Поповича, Александра Бригинца, Николая Княжицкого, Ирэны Карпы и многих других, общий смысл которых сводится к тому, что мы, украинцы, не людоеды, мы разбираемся с коррупционерами и нам войны не надо. Или стоит хотя бы вспомнить наиболее резонансное в то время заявление-обращение Андрея Садового, которую львовский мэр опубликовал 2 марта 2014.

Однако, среди тех, кто писал эти заявления в феврале-марта 2014 не было Янины Соколовой. Возможно потому, что она не была модной и популярной, а была бы - то наверняка бы записала что-то подобное. Но сегодня, в 2019 году, она может комментировать заявления хора в году 2014.

А это - очень смело и откровенно, особенно когда речь идет о "близость к власти" и "финансирование со стороны государства".

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