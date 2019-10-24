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24 октября • обновлено в 13:38
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''Вы – уволены!'': названы наиболее частые причины, почему украинцы меняют работу

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Рассерженные сотрудники могут стать серьезной угрозой бизнеса - об этом заявило ФБР, которое отметило год назад рост краж конфиденциальной информации в компаниях. Почти две трети уволенных работников забирают с собой ценные сведения и используют их, чтобы навредить бывшему работодателю.

Почему увольняются украинцы? Как показывает исследование, работники уходят с работы из-за руководителей, которые не умеют сдерживаться и кричат на подчиненных. Также из-за того, что руководитель не умеет ставить четкие задачи.

Отношения с коллегами часто не складываются из-за зависти, непрофессионализма и сплетен.

Каждый шестой работник решает сменить работу, если ему предлагают на 30% больше заработную плату. Каждому четвертому надо в 1,5 раза больше. Треть готова сменить работу, если предлагают вдвое большие выплаты.

Кстати, во-многом, отечественный менеджмент отличается от американского, например, что происходит с сотрудником допустившего рабочую ошибку в Украине? Жесткая реакция со стороны начальства, "ковер", "нагоняй", "намыленная шея", топор и веревка в придачу. На Западе все выглядит иначе. Оступившегося сотрудника благодарят за работу, оказывают всяческую моральную поддержку и напутствуют к дальнейшим трудовым подвигам. Менеджмент понимает, что бизнес благодаря допущенной ошибке уже заплатил дорогую цену за обучение этого конкретного специалиста и будет глупо расставаться с ним прямо сейчас.

Как увольняют людей за рубежом и как лишились работы звезды Голливуда в сегодняшнем выпуске программы.

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