Главная Новости
23 октября • обновлено в 13:20
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Не учли детали: с семьей президента Зеленского произошел конфуз в Японии

135 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Японию на интронизации императора, попал в конфуз из-за желтого цвета платья своей жены Елены.

В службе протокола украинского президента не учли одну маленькую, но важную деталь: флаг семьи императора Японии - 16-лепестковая желтая хризантема на сумаховом фоне, а желтый цвет, это цвет императора. И одевать одежду такого же цвета это демонстрация родства с ним.

Именно поэтому, представители всех иностранных представительств и миссии никогда не надевают вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии, или даже в посольство Японии. Потому что это или неуважение к императору, или человек демонстрирует родственные связи с императором.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "О, Крапивина!" на OBOZREVATEL.

Темы
О, Крапивина! Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости