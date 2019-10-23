Не учли детали: с семьей президента Зеленского произошел конфуз в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Японию на интронизации императора, попал в конфуз из-за желтого цвета платья своей жены Елены.

В службе протокола украинского президента не учли одну маленькую, но важную деталь: флаг семьи императора Японии - 16-лепестковая желтая хризантема на сумаховом фоне, а желтый цвет, это цвет императора. И одевать одежду такого же цвета это демонстрация родства с ним.

Именно поэтому, представители всех иностранных представительств и миссии никогда не надевают вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии, или даже в посольство Японии. Потому что это или неуважение к императору, или человек демонстрирует родственные связи с императором.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!