Женщины и телевидения: Берлускони умеет продавать даже свои ''маленькие слабости''

Отправившись в отпуск в Италию Юлия Крапивина не только знакомилась с жизнью средиземноморской провинции, но и не забывала делать обзор телевидения. На этот раз - итальянского.

Под пристальный взгяд нашей ведущей попал 5 канал друга президента России Владимира Путина, итальянского политика и олигарха Сильвио Берлускони и оказалось, что ничего подобного на украинском телевидении нет. Возрастные ведущие, новости одной строкой в юмористическом изложении и даже весьма откровенные для католической страны ТВ-шоу весьма популярны не только у людей старшего поколения, но и у подростков, аудитории, которая в Украине практически полностью ушла из ТВ в интернет.

Кстати, сам политик и бывший премьер-министр стал объектом и главным героем для итальянских кинематографистов, которые не пропустили "маленькие слабости" Берлускони, превратив вчерашние новости в сегодняшнее ТВ-шоу.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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