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9 октября • обновлено в 18:40
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Поляки обратили свои взоры на восток: стоит ли украинцам беспокоиться

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В Польше продолжается акция, целью которой является возвращение этнических поляков на историческую родину. Для чего они создали несколько рекламных роликов.

Нынешняя политика польских властей, которая, в последнее десятилетие активно проводит политику "полонизации" на восточных границах, путем распространения "Карты поляка", приобрела новые формы. Новая акция "Открой себя для польского языка!" приследует цель поощрения изучения польского языка среди этнических поляков, которые пытаются вернуться в Польшу.

"На востоке есть много людей польского происхождения, которые еще не открыли для себя польский язык. Присоединяйтесь к акции "Кто вы такие", распространяйте это видео, рекламируйте польский язык среди соотечественников за рубежом", - говорится в ролике.

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