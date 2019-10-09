Как украинское ТВ делает из госслужащих звезд шоу-бизнеса за сомнительные таланты

Украинское телевидение, в последнее время, вполне справедливо называют образцовым примером того, какие работает кумовство. Однако, бывают и исключения. К сожалению, не с лучшими примерами.

Так "Х-фактор" (СТБ) должны срочно переименовать в программу "Протяни на шоу друга, знакомого или коллегу", потому что количество новых участников, которые знакомы с хотя бы одним членом звездного жюри, становится уже крайне откровенным, чтобы говорить о честности отбора конкурсантов.

Однако, "Х-фактор" доказывает, что не только этим может удивлять зрителей. Участница шоу, которая отмечала в анкетах, что не обладает вокалом, вызвала восторг у жюри. И, кажется, что такое увлечение, которое еще называют объективацией, возникло не из-за ее пение, а из-за ее формы.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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