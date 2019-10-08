Что не так с ''Джокером'': сценарист раскрыл секрет успеха

Продюсер, режиссер, сценарист и сертифицированный психолог Сергей Гаврилов пояснил феноменальный успех нового фильма "Джокер" и объяснил, кому и почему он не понравился.

По его словам, тема и стилистика повествования были рассчитаны, в первую очередь, на сторонников комиксов и их "вселенных" от компаний MARVEL и DC, в которые входят, в основном, подростковая и молодая аудитория. Люди же, которые, по словам Гаврилова, якобы не подходят под такие возрастные критерии, но с восторгом наблюдают за приключениями героев комиксов, соответствуют другому критерию - психологическим возрастом.

По словам режиссера-сценариста, кинематографический язык, используемый в этих фильмах, позволяют создателям закладывать любую идею, скрытую за визуальными решением или музыкой, что сделано в этой ленте, по его мнению, гениально.

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