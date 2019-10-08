По примеру Зеленского: еще один шоумен собрался в большую политику

Еще один шоумен хочет стать частью политического истеблишмента. На этот раз в соседней Болгарии, самой бедной стране-члене Европейского Союза.

Станислав Трифонов, чьи сатирические телепередачи являются самыми популярными в этой восточноевропейской стране, в субботу провел учредительный съезд своей политической партии. Движение под названием "Нет такого государства" имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце. Трифонов обещает бороться против "толстой линии, которая разделяет партийную аристократию и болгарский народ".

"Люди, которые управляют и которых избирает значительная часть болгарских избирателей, хватаются за власть", - сказал Трифонов своим сторонникам, в сообщении, которое было разослано по электронной почте. "Я не берусь за власть, я берусь за справедливость".

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