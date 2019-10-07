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7 октября • обновлено в 14:11
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Офис президента против Квартала 95: кто-то все таки нам соврал

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Уникальное свойство украинской публичной политики заключается в том, что мало того, что политики не отвечают за свои слова, так они еще просто забывают о том, что говорили, утверждая, что невыгодные на данный исторический момент высказывания говорили не они, а их оппоненты.

С приходом к власти шоумена Владимира Зеленского похоже эта "болезнь" перекинулась и на его коллег (бывших и будущих) с телеканала 1+1. Так, никого не удивило, что в течение одной программы "Светская жизнь" Елена Кравец и Юлия Мендель фактически опровергли слова друг друга о влиянии Володиир Зеленского на шутки в "Студии" Квартал 95 ".

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