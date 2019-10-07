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7 октября • обновлено в 14:11
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Украина протестует: как прошли Вече ''Нет капитуляции!'' в украинских городах

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Уже шестой день подряд продолжаются протесты, которые начались 1 октября после заявлений украинских властей о согласовании так называемой "формулы Штайнмайера". Выходить на улицы призывали политические партии и общественные организации. Общий лозунг митингующих: "Нет капитуляции!". Основные требования: не придавать особого статуса для оккупированных территорий, не отводить украинские войска от линии разграничения, а также запрет выборов в этих регионах.

В воскресенье состоялись Вече в десятках городов Украины, депутаты некоторых областных советов призвали президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не допустить предоставления особого статуса.

Охватили народные веча и не только центры Донецкой и Луганской областей Краматорск и Северодонецк соответственно, но и множество других городов. Требования протестующих одинаковы: не допустить капитуляции путем отказа от проведения выборов на оккупированном Донбассе и отвода Вооруженных сил Украины.

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