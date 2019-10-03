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3 октября • обновлено в 11:58
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''Премия Петрушки'': кто из нардепов победил в интеллектуальном анти-рейтинге

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Народным депутатам не хватает только рок-н-ролла; секс и наркотики в зале пленарных заседаний парламента у них уже имеются.

В анти-рейтинге, за "почетное" звание "интеллект Петрушки" учавствовали нынешние народные депутаты и парламентарии прошлых созывов: Юрий Мирошниченко, Дмитрий Добкин, Андрей Денисенко, Вячеслав Константиновский, Олег Барна и Илья Кива.

В сегодняшнем выпуске мы напомнили о "заслугах" и "удачных" проявлениях такта и ответственности, которое должны были бы демонстрировать нардепы. И по результатам увиденного определили беспрекословного победителя.

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