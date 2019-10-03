Украинские телеканалы не заметили протестов против ''формулы Штайнмайера''

Массовое недовольство, которое проявили украинцы против решения президента Украины Владимира Зеленского по согласованию текста "формулы Штайнмайера" для одних украинских телеканалов осталось едва замеченными, а для другие более того - прошли мимо.

Так, "Факты" на телеканале ICTV уделили возмущению только с десяток секунд в сюжете на 3 минуты, "Сегодня" на ТРК "Украина" ограничились информационным сообщением только о самом факте подписания, а в ТСН на 1+1 вообще не увидели в этом событии новости .

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