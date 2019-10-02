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2 октября • обновлено в 15:55
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Зеленский против Винника: какой пресс-конференции украинские ТВ-каналы отдали предпочтение

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Вчера украинское информационное пространство бурлило, обсуждая две пресс-конференции, которые состоялсь с разницей в пару часов.

Днем, украинский певец Олег Винник, в сопровождении своего продюсера, пытался оправдаться за участие в российской пропагандистской акции "Всем мир", в которой приняли российские и зарубежные певцы, исполнители и актеры, которые, в большинстве своем поддерживали ранее агрессивную политику Кремля, аннексию Крыма и окупацию Донбасса.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский экстренно собрал журналистов для того, чтобы сообщить о том, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы согласовала (и подписала) "формулу Штайнмайера".

Каково же должно было быть удивление зрителей украинских телеканалов, которые увидели материалы журналистов о будущем Украины продолжительностью в 60 секунд, тогда как скандалу с певцом иногда выделяли в 5-6 раз больше эфирного времени.

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