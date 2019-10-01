Министр Бородянский научит вас родину любить

29 сентября Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности правительства и передал ее на утверждение Верховной Раде. Текст программы обнародован на сайте Верховной Рады.

Программа содержит цели и показатели эффективности (KPI) для каждого министерства. Для Министерства культуры, молодежи и спорта определено шесть целей, среди которых научить граждан Украины чувствовать свою принадлежность к единому украинского культурного пространства, отличать фейк от новостей, заниматься физкультурой и путешествовать по стране.

Кто будет измерять и критерии того, что будет считаться хорошей работой, надеемся увидеть в ближайшее время.

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