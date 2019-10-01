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1 октября • обновлено в 14:42
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Телеканал ''Интер'' потерял свою аудиторию: ищем виновных вместе со зрителями ОбозТВ

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28 сентября с "Интера" ушли зрители. После песенного марафона на 9 мая, когда телеканал даже отказался от рекламы, когда казалось, что зритель заинтересовался программами этого бывшего лидера украинского эфира, в минувшую субботу его аудитория стремительно приближалась к нулю.

Что произошло, кто из ведущих телеканалов и их программ стали причиной массового отказа зрителей от просмотра "Интера"? Об этом мы спросили у наших зрителей и, стоит отметить, мы получили ответы, иногда крайне неожиданные.

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