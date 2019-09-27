Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:47
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Правила изменились: медиа-юрист рассказал, почему у ТВ-канала 112 не отберут лицензию

805 Читать материал на украинском

Медиа юрист Андрей Соломаха объяснил процедуру лишения лицензий телеканалов Нацсоветом по вопросам телевидения и радио, рассказал о том, почему ТВ-канал 112 не могут лишить лицензии и напомнил об изменениях в прохождении этой процедуры, которые произошли за последние 15 лет.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "О, Крапивина!" на OBOZREVATEL.

Темы
О, Крапивина! Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Андрей Соломаха
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости