Правила изменились: медиа-юрист рассказал, почему у ТВ-канала 112 не отберут лицензию

Медиа юрист Андрей Соломаха объяснил процедуру лишения лицензий телеканалов Нацсоветом по вопросам телевидения и радио, рассказал о том, почему ТВ-канал 112 не могут лишить лицензии и напомнил об изменениях в прохождении этой процедуры, которые произошли за последние 15 лет.

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