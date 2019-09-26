Секс-туризм для женщин: путешественник рассказал, где мужчины готовы оказать "горячий прием"

Путешественник и тревел-блогер Максим Циркель, который посетил уже более 70 стран мира, в прямом эфире программы "О, Крапивина!" рассказал о главных правилах планирования поездок.

Так, по его словам, для обеспечения наилучших условий и экономии средств, он рекомендует задумываться над путешествиями еще за год и учитывать то, что путешествия в одиночку будут дороже чем тур на 2-3 человека. Хотя, он рассказал случай из собственного опыта, когда некоторые отдыхающие готовы заплатить за банальную поездку в Турцию больше, чем за отдых на элитном курорте.

Он также рассказал о том, в какие страны отправляются женщины в поисках секс-приключений и кто их опекает в таких путешествиях.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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