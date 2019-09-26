За кадром: что происходит со звездами ТВ вне съемочной площадки

Жизнь телевизионных звезд, вне их привычного для телезрителя экранного образа, весьма занимательна и разнообразна. Кто-то, выставляя жизнь "за кадром", использует для дополнительного зарабатывания денег, кто-то для поддержания образа, а кто-то, возможно сам того не желая, для создания репутации, далекой от той, какой представляют ее поклонники.

Так, бывшие учасники проекта "Танцы со звездами" (1+1) продолжают свою жизнь в привычном для себя русле, выкладывая в соцсеть Instagram, кто-то очередные карьерные события, кто-то отчеты о сомнительных корпоративах, а кто-то откровенно хулиганит, приправляя это озорство изрядной долей юмора.

Но есть и такие, которые обижаются на критику Юлии Крапивиной и пишут ей не очень лицеприятные комментарии. Возможно надеясь, что она не ответит. Надеются, надо отметить, зря.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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