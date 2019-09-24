"Реформы" от команды Зеленского: без НАТО, без лекарств но российским углем

Новости последних дней поражают и кажутся нереальными, увиделнными в кошмарном сне.

Финансирование некоторых редких болезней в Госбюджете на 2020 год планируется сократить почти вдвое. Например, если в 2019 году на детей больных муковисцидозом государство потратило 72 393 000 грн, то в 2020 планируют потратить 34 822 000 грн. Также почти вдвое урезали финансирование взрослых больных гемофилией: с 463 730 000. грн. в 2019 году до 262 млн. грн. в 2020 году.

Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в Альянс, заявила депутат от президентской партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Ирина Верещук в интервью "ю канала 112.

Спецподразделения полиции силовым способом восстановили движение по железной дороге после того, как в течение 21 дня активисты блокировали вагоны с российским углем на железнодорожной станции "Сосновка" в селе Селец.

Депутат Верховной Рады (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), бывший адвокат украинского поэта Василия Стуса Виктор Медведчук сообщил, что не смотрел фильм "Запрещенный", но, по его словам, знает, что образ персонажа, прототипом которого был сам Медведчук, является "светлым".

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