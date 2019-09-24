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24 сентября • обновлено в 14:17
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Канули в небытие: как и почему закрывают украинские ТВ-проекты

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Почему на украинском телевидении большое количество телепроектов закрывается, не проживают в эфире более чем один сезон, хотя зарубежные аналоги идут на протяжении десятилетий.

Жанры программ, которые не нашли своего места на украинских ТВ-каналах, разные: это и развлекательные шоу, и социально ориентированные программы, в которых рассказываются о судьбах людей. Одним из очевидных аргументов руководителей телеканалов о том, почему программу следует закрыть, является низкий зрительский интерес к этим программам.

Однако, мы сравнили их с западными аналогами и попытались определить, чего не хватает им для "телевизионного долголетия" в Украине.

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