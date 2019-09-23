Публичные люди на сайтах знакомств: кто ищет свою вторую половину в интернете

По данным опроса, проведенного в начале 2017 социологической группой "Рейтинг", в Украине регулярно чувствуют себя одинокими 45% людей. Из них 5% - почти каждый день, 12% - несколько раз в неделю, еще 28% - несколько раз в месяц.

Среди тех, кто проводит время в поисках на сайтах знакомств есть немало "шутников", в основном с плохим чувством юмора, хвастунов, откровенных искателей сексуальных приключений. Однако, можно увидеть на сайте и публичных персон.

Кто они и как представляют себя в сети - в сегодняшнем выпуске "О, Крапивина!"

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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