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23 сентября • обновлено в 15:32
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Коломойский против Шустера: что успел сделать телеведущий за 12 минут эфира

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Во время пятничного эфира на ТРК "Украина" программы "Свобода слова с Савиком Шустером", участие в котором принял по телефону Игорь Коломойский, прозвучало немало обоюдных обвинений. Однако, нас заинтересовала одна деталь: сколько раз телеведущий политического ток-шоу произнес "Игорь Валерьевич" в течение 12 минут эфира.

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