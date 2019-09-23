Коломойский против Шустера: что успел сделать телеведущий за 12 минут эфира

Во время пятничного эфира на ТРК "Украина" программы "Свобода слова с Савиком Шустером", участие в котором принял по телефону Игорь Коломойский, прозвучало немало обоюдных обвинений. Однако, нас заинтересовала одна деталь: сколько раз телеведущий политического ток-шоу произнес "Игорь Валерьевич" в течение 12 минут эфира.

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